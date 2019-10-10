المشاط: خطوة الحكومة بإقراض المواطنين للسكن ستساهم بتطوير العمل المصرفي

2019/10/10 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس إدارة مصرف المشرق العربي الإسلامي صادق المشاط, الخميس, ان اتجاه الحكومة للاتفاق مع

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