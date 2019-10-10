وسائل إعلام ألمانية: انفجار قرب مطار لينتس بالنمسا وإصابة شخصين بجروح بليغة

2019/10/10 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفادت قناة N-TV الألمانية بوقوع انفجار، اليوم الخميس، بالقرب من مطار لينتس بالنمسا، ما أسفر عن إصابة شخصين اثنين بجروح بليغة.وقالت الشرطة النمساوية في بيان لها، إن خمسة أشخاص أصيبوا في الانفجار، بينهم اثنان في حالة خطرة.وأكدت وسائل إعلام محلية، أن فرق الإنقاذ ومكافحة الحرائق سارعت إلى موقع الانفجار الذي

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