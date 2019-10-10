فلاح أمين الرهيمي - إلى شهداء الجوع والغضب (قطعة نثرية)

2019/10/10 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي نحن الذين رمت بنا الأقدار على شواطئك يا عراق أصبحنا نبصر الدنيا بحلم وسراب صار بيتي نواح وبكاء وعذاب الدروب قد أغلقت منافذها والقناديل قد أطفئت أنوارهاوالمناديل مبتلة بالدموع الحزينةفي ممر حياتي لم تغن العصافير وتغرد البلابلفي قلبي حديقة ذابلة الأغصان والأوراد والجدول الصامت يبكي حزيناً يا وطني الذي أصبحتُ فيك غريباً يا وطني الحبيبتبكي فيك السماء غريبة

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