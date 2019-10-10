كاظم حبيب - الشعب وجمهرة الحكام الكذابين والمزيفين: العراق نموذجاً

2019/10/10 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب كان وزير الدعاية الألماني بأول جوزيف غوبلز (1897-1945) يؤكد لأعضاء حزبه والغستابو والأس أس دون كلل أو ملل القاعدة التالية: " اكذب، ثم اكذب، ثم اكذب، حتى يصدقك الناس"، كما اعتمد على قاعدة أخرى أكثر تدميراً لوعي الإنسان والمجتمع حين أكد "أعطني إعلامًا بلا ضمير أُعطك شعبًا بلا وعي".وكان النظام النازي الهتلري يعيش وينمو ويتوسع على هاتين القاعدتين في صفوف الشعب الألماني طيلة عقد ونصف من السنين المريرة......

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