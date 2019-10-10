العراق يدخل التأريخ كأول دولة تفرض حظراً ليلاً على الانترنت

2019/10/10 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشرت شبكة “نت بلوك” المعنية بمراقبة الانترنت عالمياً، تعليقاً على قطع الانترنت في العراق.وبحسب الشبكة فأن العراق اصبح اول دولة تقوم بفرض حظر ليلي على النت من الساعة الـ5 مساء وحتى الـ7 صباحاً.

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