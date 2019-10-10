2019/10/10 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لص غبي... فقد هاتفه أثناء سرقة بقيمة 878 ألف دولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/10 | 12:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لص غبي... فقد هاتفه أثناء سرقة بقيمة 878 ألف دولار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لص غبي... فقد هاتفه أثناء سرقة بقيمة 878 ألف دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).