إصابة 11 زائراً إيرانياً بحادث سير في جسر ديالى

2019/10/10 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصيب 11 زائرا ايرانيا من زوار الاربعينية والعتبات المقدسة في العراق امس الاربعاء في أطراف العاصمة بغداد.

واعلنت جمعية الهلال الاحمر الايرانية في بيان ان 11 زائرا ايرانيا اصيبوا حينما تعرضت الحافلة الصغيرة التي كانوا يستقلونها لحادث سير في منطقة جسر ديالى شمال شرق بغداد.واوضحت الجمعية بانه تم نقل 3 من الزوار الى مستشفى الزعفرانية و 1 لمستشفى الجملة العصبية و 6 لمستشفى المدائن و 1 لمستشفى الكندي ببغداد.يذكر ان هؤلاء الزوار توجهوا عبر حدود خسروي في محافظة كرمانشاه {المنذرية في الجانب العراقي} للمشاركة في مسيرة اربعينية الامام الحسين {ع} وزيارة العتبات المقدسة بالعراق.وهذا ثاني حادث سير يتعرض له الزوار الايرانيين في غضون 24 ساعة حيث تعرضت حافلة صغيرة تقل زواراً ايرانيين الى حادث سير بمدينة السماوة اول أمس الثلاثاء اسفر عن مصرع 3 زائرات وإصابة 6 اخريات.انتهى

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