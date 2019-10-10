التداعیات الاقتصادیة لقطع خدمة الانترنت في العراق

2019/10/10 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مركز متخصص بتكنولوجيا الاتصالات، اليوم الخميس، عن التداعيات الاقتصادية لقطع خدمة الانترنت في العراق.

وقال مركز المنصة لتكنولوجيا المعلومات في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "قطع الانترنت في العراق لھ تداعیات سلبیة وخصوصاً على القطاعات التجاریة.



فعلى الصعید الاقتصادي، وبالرغم من عدم وجود احصائیات دقیقة لخسائر الاقتصاد العراقي جراء قطع الانترنت، ولكنھا تقدر بملایین الدولارات في الیوم الواحد وفقاً لأرقام أداة "كوست" )COST( التي ترتكز الى منھجیة التأثیر الاقتصادي لعملیات قطع الانترنت من "مؤسسة بروكینغز".واضاف: "كما أن قطع الانترنت في العراق یؤثر سلباً على الكثیر من القطاعات الاقتصادیة والتجاریة، ومنھا موضوع رواتب المتقاعدین التي تعتمد على الانترنت.



حیث یعتمد أكثر من ثلاثة ملایین موظف متقاعد على البطاقات الذكیة "كي كارد" للحصول على رواتبھم، بالاضافة لنحو ملیون نازح یحصلون على اعانات حكومیة بذات الطریقة".وتابع: "ویضر قطع الانترنت ایضاً بعمل الكثیر من شركات التحویل المالي وشركات السفر والسیاحة، وقطاع التجزئة، بالاضافة الى تضرر اعمال الشركات الصغیرة والافراد الذین یعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي لترویج وتسویق منتجاتھم".ویحث المركز "الحكومة، بجھاتھا المعنیة على ضرورة ایجاد حلول بدیلة لقطع الانترنت كلیاً، واللجوء الى الحلول التقنیة والفنیة لتقیید بعض البرامج للضرورة الأمنیة ان استلزم الأمر".



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