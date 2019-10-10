واسط: تصاعد نسبة البطالة في المحافظة الى 15% أغلبيتهم من الشباب

2019/10/10 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في ديوان المحافظة عن تصاعد نسبة البطالة في المحافظة الى 15%، اغلبيتهم من الشباب والخريجين .

وقال المياحي إن “مشكلة البطالة ليست وليدة اليوم بل هي تراكمت لعدة سنين ولم تعالج في وقتها مع الاسف، كذلك لم تضع الحكومات المتعاقبة خطة مركزية لاستيعاب خريجي الكليات والمعاهد من خلال انشاء مشاريع استثمارية او وضع قانون للعمل يفي بمتطلبات المرحلة الراهنة “.

واضاف “تم خلال لقائنا مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واللجان المكلفة بمعالجة ودراسة مطالب المتظاهرين، تقديم عدة مقترحات لتوفير فرص عمل في واسط، اضافة الى تأكيدنا على اهمية تقليل الروتين الاداري في الوزارات المعنية، ودراسة طبيعة كل محافظة بما متوفر من بيئة صناعية او زراعية او نفطية “.

“ساحات التحرير”

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