العراق يعلن الحداد ثلاثة أيام والبرلمان يصوت على تعديلات وزارية

2019/10/10 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الحداد ثلاثة أيام بعد سقوط أكثر من مئة قتيل وستة آلاف جريح في مظاهرات دامية استمرت لأيام.وأكد عبد المهدي أنه سيطلب من البرلمان الخميس التصويت على تعديلات وزارية، كما تعهد بإجراء "تحقيقات تفصيلية" ومنح تعويضات لعائلات "الشهداء".

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