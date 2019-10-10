إصابة 11 زائراً إيرانياً بحادث سير جنوبي بغداد

2019/10/10 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت جمعية الهلال الاحمر الايرانية، اليوم الخميس، عن إصابة 11 زائراً إيرانياً جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت الجمعية في بيان أطلعت عليه "الغد برس"، ان "11 زائرا ايرانيا اصيبوا حينما تعرضت الحافلة الصغيرة التي كانوا يستقلونها لحادث سير في منطقة جسر ديالى شمال شرق بغداد".

وأضافت أنه "تم نقل ثلاثة من الزوار الى مستشفى الزعفرانية وآخر لمستشفى الجملة العصبية و 6 لمستشفى المدائن و 1 لمستشفى الكندي ببغداد".

ويعتبر الحادث هو الثاني من نوعه للزوار الإيرانيين، في غضون 24 ساعة حيث تعرضت حافلة صغيرة تقل زواراً ايرانيين الى حادث سير بمدينة السماوة اول أمس الثلاثاء اسفر عن مصرع 3 زائرات وإصابة 6 اخريات.

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