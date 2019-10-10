سائرون يعلن استمراره بمقاطعة جلسات البرلمان ويكشف وزارات ستُشمل بالتعديل الوزاري

2019/10/10 | 13:05

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن تحالف سائرون، المدعوم من زعيم التيار الصدري، الخميس، استمراره بمقاطعة جلسات مجلس النواب، فيما كشف عن وزارات مشمولة بالتعديل الوزاري.

وقال النائب عن التحالف عباس عليوي، لـ(بغداد اليوم)، إن "تحالف سائرون مازال مقاطع لجلسات مجلس النواب، ولم يشارك في جلسة اليوم، بسبب استخدام الحكومة العراقية العنف والقوة ضد المتظاهرين، ونحن سوف نستمر بمقاطعة الجلسات الى حين وجود حل حقيقي وليس حلا ترقيعيا".

وبين عليوي أن "التعديل الوزاري، هو عبارة تبديل للوجوه فهو حل ترقيعي، وهذا التعديل جاء وفق اتفاقات سياسية، الهدف منها امتصاص غضب الشارع العراقي".

وأضاف انه "وفق المعلومات المتوفرة لدينا ان التعديل الوزاري، سوف يشمل (وزارة الصناعة، وزارة الشباب، وزارة الزراعة) وغيرها، بالإضافة إلى أمانة بغداد، وهذا التعديل جاء باتفاق سياسي".

وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد طالب في وقت سابق، مجلس النواب، بمنحه صلاحيات لإكمال كابينته الوزارية، فيما تعهد بإجراء حزمة من الاصلاحات للقضاء على الفساد، وإجراء تعديل وزاري.

بغداد اليوم - بغداد

حذر صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، نواب تحالف سائرون، من وقفة وصفها بالجادة، في حال لم يكونوا "ثائرين"، على حد تعبيره.

وقال العراقي، في بيان: "يا سائرون، كونوا ثائ

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، الخميس، بأن قوة أمنية ألقت القبض على عضو مجلس محافظة الديوانية، حسين البديري، بتهمة الاعتداء على المتظاهرين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على عضو مجلس محافظة الديوانية، حسين ا

بغداد اليوم - أربيل

أبدى عضو حزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الخميس، تأييد حزبه لـ"الإصلاحات" التي يعتزم رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي إجراؤها، فيما أكد أنه لا مانع من تغيير الوزراء الكرد، اذا ثبت تقصيرهم.

وقال سلام

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