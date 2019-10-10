2019/10/10 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن اعتقال خمسة من “داعش” في الموصل.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت خطوة برس، نسخة منه ان “فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية ومعلومات دقيقة وتعاون المواطنين القى القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعلن اعتقال خمسة من “داعش” في الموصل وكالة خطوة برس.

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