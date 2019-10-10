غسان صابور - أروغان وترامب... ترامب وأردوغان...

2019/10/10 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور شخصيتان يخلق مثلهما..واحد بكل قرن...ويكفي واحد فقط..لمحو ثلث البشرية على الأقل.بالقتل والحروب وجرائم جماعية...رائدهما ومثالهما نيرون..هتلر..أو ستالين...يعتقد كل منهما أن له رسالة إنسانية لتصفية زيادات مشاكلها التعدادية التوازنية العرقية المختلفة...وأنهما مرسلان من الآلهة..أو من نظام خلقوه..لتسوية شكل الكرة الأرضية..وتسطيحها أفقيا بملايين الضحايا البشرية..ولا يختلفان على الإطلاق عن ......

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