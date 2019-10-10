مضيف العتبة العلوية يفتح خمسة مواقع لضيافة الزائرين في موسم زيارة الأربعين

2019/10/10 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف: الفرات نيوز} تستمر جهود منتسبي قسم مضيف الزائرين في العتبة العلوية المقدسة بتقديم الطعام والضيافة للزائرين الوافدين على مرقد أمير المؤمنين { عليه السلام } قبل التوجه لإحياء أربعينية سيد الشهداء في العشرين من صفر الجاري .

وقال معاون رئيس القسم اثير التميمي انه " بتوجيه من الامانة العامة للعتبة العلوية المقدسة باشر قسم مضيف الزائرين بفتح خمسة مواقع لتقديم الخدمات للزائرين الوافدين الى مرقد أمير المؤمنين {عليه السلام } , ضمن برنامج معد سلفا ، حيث يصل معدل التوزيع في الموقع الواحد الى { 50 } ألف وجبة طعام في الوجبة الواحدة .



وأوضح " تنتشر مواقع ضيافة الزائرين عند محيط العتبة وفي المدينة القديمة وتتمثل بـ {موقع المضيف المركزي , موقع المقداد , موقع مالك الاشتر } وهناك موقعين قيد التنفيذ ستفتتح في اليومين المقبلين ، وهناك وجبات خفيفة بين وجبتي الغداء والافطار توزع على الزائرين تتزايد مع تزايد اعداد الزائرين .وتابع انه "فيما يخص مضيف العتبة فقد تم تقديم ما يقارب {20} ألف وجبة للغداء و{10} الاف وجبة للعشاء ، فضلا عن وجبات الافطار التي تقدم للزائرين الكرام .يذكر ان العتبة العلوية ومن خلال { اللجنة العليا المشرفة على زيارة الأربعين } جهزت عددا من المواكب بالدعم اللوجستي بغية تقديم خدمات الإطعام داخل المدينة القديمة وخارجها منها {موكب المكتب ،وموكب بطل خيبر ، وموكب جون } وغيرها ، فضلا عن نصب عدد من السرادقات التي يقدم الخدمة فيها عدد من منتسبي الأقسام في العتبة المقدسة لتغطية احتياجات العدد المتزايد من الزائرين.انتهى

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