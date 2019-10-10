مصدر نيابي: البرلمان قد يؤجل جلسته الى الساعة الرابعة لحين وصول التعديل الوزاري

2019/10/10 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقع مصدر نيابي، تأجيل جلسة البرلمان المقررة الآن الى الساعة الرابعة عصراً وذلك لحين وصول الأسماء المقترحة في التعديل الوزاري وعرضها على النواب للتصويت.

وأكد المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان "الأسماء المرشحة لم تصل حتى الآن الى مجلس النواب وهو بإنتظار وصولها من رئاسة الوزراء".وكان مصدر سياسي، كشف عن الوزارات المشمولة بالتعديل الوزاري المقرر إجراءه اليوم الخميس.وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم للبرلمان اليوم أسماء خمسة مرشحين في التعديل الوزاري لوزارات الصحة والتربية {الشاغرة} والصناعة والمعادن والهجرة والمهجرين ووزارة الاتصالات".وكان عبد المهدي أعلن أمس في كلمة للشعب عن نيته إجراء تعديل وزاري وتقديم مرشحين الى مجلس النواب في جلسته المقررة اليوم الخميس للتصويت عليهم.ويأتي التعديل الوزاري ضمن اجراءات الحكومة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين.انتهى

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