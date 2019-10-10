مدرب النجف : دفعنا ثمن الغيابات أمام النفط

2019/10/10 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسن أحمد

برر مدرب النجف حسن أحمد خسارة فريقه أمام النفط (3-1)، في دور الـ32 من بطولة كأس العراق، لغياب عدد كبير من لاعبيه.

وقال أحمد : “فريقنا دفع ثمن الغيابات الكثيرة، حيث التحق 3 لاعبين مؤثرين من الفريق بصفوف المنتخب الأولمبي، بجانب إصابة 5 آخرين، بالإضافة إلى التحاق لاعبين بمنتخب الشباب، وبالتالي اعتمدنا على الوجوه الشبابية”.

وأضاف: “واجهنا ظروفًا صعبة في المباراة على عكس الفريق المنافس المستقر تماما، وتأثرنا بالغيابات مع ذلك قدمنا مباراة جيدة في بعض الأوقات”.

وأوضح: “الأمطار الغزيرة في مدينة النجف أثرت بشكل كبير على لاعبينا وأضعفت من إيقاع المباراة، كما أن احتساب ركلة جزاء غير صحيحة لفريق النفط، منحتهم دافعًا معنويًا وأثرت على لاعبينا نفسيا”.

المصدر: كووورة

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