اقتصاد بريطانيا في طريقه لتفادي الركود قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي

2019/10/10 | 13:28

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس آب بنسبة 0.3% من فترة الأشهر الثلاثة السابقة متجاوزا كل التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين، وذلك بعد أن نما بنسبة معدلة بالرفع بلغت0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو تموز.

ومع ذلك، انخفض ناتج أغسطس آب وحده على أساس شهري بنسبة 0.1% في مقابل متوسط توقعات الاقتصاديين بأن يحافظ على مستواه بعد أن جرى تعديل النمو في يوليو تموز ارتفاعا إلى 0.4 % .

وكان اقتصاد بريطانيا قد شهد انكماشا في الربع الثاني من العام بعد أن وجدت الشركات نفسها تحتفظ بمخزونات غير ضرورية من المواد الخام بعد أن تأجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الموعد الأصلي المقرر في 29 مارس آذار.

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