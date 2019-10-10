وكالة فارس: الشرطة الإيرانية تنشر قوات تدخل سريع على حدود العراق

2019/10/10 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن قائد الوحدات الخاصة في قوى الامن الداخلي الايراني حسن كرمي، نشر وحدات للتدخل السريع في المنافذ الحدودية الاربعة مع العراق من اجل توفير امن الزوار.

ونقلت وكالة فارس عن كرمي، عبور مئة الف زائر من منفذ مهران الى العراق، مما يشير الى زيادة كبيرة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وحول تمهيدات قوات التدخل السريع للإسراع في عبور الزوار وتوفير الامن لهم نظرا للكثافة الكبيرة في عددهم وكذلك عودة اعداد من الزوار الى البلاد، أوضح ان قوات التدخل السريع التابعة للوحدات الخاصة منتشرة الآن في المنافذ الحدودية الاربعة لتوفير الامن للزوار.

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