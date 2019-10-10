النفط: وفرنا اكثر من 3200 فرصة عمل خلال الاشهر الماضية

2019/10/10 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الخميس، ان الوزارة ماضية في تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بخصوص توفير فرص عمل لخريجي الكليات التخصصية ومعاهد التدريب النفطي وغيرها.

وقال الوزير في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "قرارات التعيين التي صدرت خلال الاشهر الماضية من العام الحالي 2019 شملت توفير اكثر من (3200 ) فرصة عمل لخريجي هندسة النفط والهندسة الكيمياوية وخريجي العلوم الجيلوجيا واختصاصات هندسية اخرى تم تعيينهم وفقا لتخصصاتهم في شركات الوزارة ، حيث اصدرت قرار بتعين (1100 ) من خريجي هندسة النفط تم تعيينهم في عدد من الشركات النفطية بصيغة التعيين على الملاك الدائم والعقود وفقاً للقرار (174 ) لسنة 2019 الصادر من مجلس الوزراء ووفقاً لتعليمات الموازنة الاتحادية لسنة "2019 .

واضاف الغضبان انه "تم اصدار اوامر وزارية بتعين (438 ) من خريجي الهندسة الكيماوية ، فضلاً عن قرار اخر بتعيين (250 ) من خريجي كليات الهندسة بمختلف الاختصاصات تم تعينهم في مصفى كربلاء ، فضلاً عن تعيين (66 ) من خريجات كليات الهندسة وفق لنظام العقود تكريماً للمرأة العراقية ، بالإضافة الى توفر (150 ) درجة وظيفية بصيغة عقد لخريجي كليات العلوم الجيلوجية" .

واشار الوزير الى "اصدار قرار بتعيين ( 1600 ) من خريجي معاهد التدريب النفطي تم توزيعهم وفقاً للاختصاصات الفنية على شركات القطاع النفطي" .

وتابع انه "وفقاً لتوجيهات الحكومة ، فأن الشركات النفطية تعمل حاليا على توفير فرص عمل اضافية في شركات القطاع النفطي لما تبقى من الخريجين بالاختصاصات الهندسية وغيرها وفقاً للتعليمات النافذة وقانون الموازنة الاتحادية" .

من جانبه اكد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج فياض حسن نعمة ان "الوزارة عازمة على توفير فرص عمل لأبناء العراق ، وقد شكلت الوزارة عدة لجان لوضع البرامج والخطط لتوفير فرص العمل في القطاع النفطي" ، مشيرا الى ان "هناك اجتماعات مع مسؤولي التشكيلات النفطية والدوائر المعنية لتوفير فرص العمل واستيعاب اعداد كبيرة منهم".

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