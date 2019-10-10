2019/10/10 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت حكومة كربلاء، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي في كربلاء لمدة 5 ايام لمناسبة ذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وقال رئيس مجلس المحافظة علي المالكي، في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة كربلاء المقدسة لمدة 5 ايام وذلك لمناسبة زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام".

وأضاف المالكي، أن "العطلة تبدأ من يوم الاحد المصادف 13 تشرين الأول ولغاية يوم الخميس المصادف 17 من الشهر نفسه"، مشيرا إلى أن "هذه العطلة لا تشمل الدوائر الامنية والخدمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطيل الدوام الرسمي في كربلاء لمدة 5 ايام) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطيل الدوام الرسمي في كربلاء لمدة 5 ايام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).