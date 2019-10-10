الداخلية تعلن اكمال كافة متطلبات المفسوخة عقودهم.. المباشرة بهذا التوقيت

2019/10/10 | 13:36

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، اكمال كافة متطلبات المفسوخة عقودهم، مبينة أن مباشرتهم ستكون بداية ش...





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