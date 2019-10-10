مقال : الدولة العميقة .. الموازية .. المعلنة !

2019/10/10 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدولة العميقة ..الموازية ..المعلنة ! عامر ابراهيم – صحفي عراقي الدولة العميقة , مصطلح يطلق للاشارة الى سلطة خفية تتحكم بمسار الحكم متى اقتضت الحاجة دون الاعلان عن نفسها بشكل صريح , لها حضور في مؤسسات ومفاصل الدولة المدنية والعسكرية و ألامنية والسياسية و حتى الإعلامية , هذا هو حال الحكم في العراق […]

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