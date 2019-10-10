لهذا السبب يجب تنظيف قارورة الماء بانتظام

2019/10/10 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال أحد علماء الأحياء المجهرية إن قارورة الماء قد تصبح بيئة غنية بالجراثيم والبكتريا إذا لم تنظف بشكل صحيح.وينصح الدكتور فيليب تيرنو، أستاذ علم الأمراض والأحياء المجهرية في مركز جامعة نيويورك لانغون الطبي، بتنظيف قوارير الماء من الداخل والخارج بالماء الساخن والصابون مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وتفادي الاكتفاء بشطفها بالماء فقط.وقال تيرنو إن “البكتيريا تميل إلى تكوين طبقة بيولوجية داخل القارورة القابلة لإعادة الاستخدام مع مرور الوقت، لذا لا بد من التخلص منها، بتنظيفها بشكل جيد.”وأضاف أن “البكتيريا الخارجية أكثر إثارة للقلق، لأن البعض قد يحمل سلالات من المكورات العنقودية لا يملكها الآخرون، وينقلونها إلى غيرهم بعد ملامسة الأسطح، مثل مقابض الأبواب، وأزرار المصاعد، والهواتف، ولدى ملامستهم فوهة قارورة المياه باليدين قد تدخل البكتريا إلى القارورة”ونصح الخبراء بتنظيف القوارير بشكل منتظم بالماء الساخن والصابون أو عبر وضعها في جلاية الصحون مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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