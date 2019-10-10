2019/10/10 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نائب عن الحكمة: التعديل الوزاري لا يعد جوهريا لكنه خطوة أولى بالاتجاه الصحيح

تأریخ التحریر: : 2019/10/10 13:41

• 21 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الحكمة: التعديل الوزاري لا يعد جوهريا لكنه خطوة أولى بالاتجاه الصحيح) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الحكمة: التعديل الوزاري لا يعد جوهريا لكنه خطوة أولى بالاتجاه الصحيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).