ليفربول يضع برنامج تأهيلي لمحمد صلاح من أجل العودة أمام مانشستر يونايتد

2019/10/10 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وضع نادي ليفربول الإنجليزي برنامجًا تأهيليًا للنجم المصري محمد صلاح من أجل اللحاق بمباراة مانشستر يونايتد بعد الإصابة التي تعرض لها الأسبوع نالماضي أمام ليستر سيتي بالبريمرليج في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد رود.

وخرج صلاح في الدقيقة 90 من المباراة بعد تدخل حمزة تشودهري، مما أثار استياء كلوب الذي أكد بأن اللاعب البريطاني استحق الطرد.موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي، والمقرب من النادي الأحمر، أكد بأن ليفربول وضع برنامجًا تأهيليًا للاعب المصري من أجل العودة سريعًا أمام مانشستر يونايتد.ولم ينضم صلاح لقائمة منتخب مصر في معسكر أكتوبر الجاري، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري.وأشارت التقارير، إلى أن في ليفربول لا يشعرون بالقلق بشأن إصابة محمد صلاح، كما أن اللاعب نفسه واثق من أنه سيكون لائقًا لمباراة مانشستر يونايتد بعد التوقف الدولي.ويواجه ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، يوم 20 من الشهر الجاري على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.



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