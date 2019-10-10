2019/10/10 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس اعلنت محافظة كربلاء، الخميس، عن تعطيل الدوام الرسمي فيها لمدة خمسية ايام.وقال رئيس مجلس المحافظة علي المالكي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “مجلس المحافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لمدة خمسة ايام”، عازيا السبب الى “احياء الزيارة الاربعينية للامام الحسين عليه السلام”.واضاف المالكي ان “العطلة تبدأ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كربلاء تعطل الدوام الرسمي فيها لمدة خمسة ايام وكالة خطوة برس.

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