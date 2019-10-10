واشنطن بوست: أميركا نقلت عشرات الدواعش المتجزين لدى قسد لمنعهم من الهروب

2019/10/10 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافادت صحيفة واشنطن بوست، أن القوات الأميركية تسلمت من قوات سوريا الديمقراطية عشرات الدواعش لمنعهم من الهروب من السجون الواقعة شمالي سوريا.

وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة تسلمت نحو أربعين معتقلا يعتقد أنهم من القيادات البارزة في داعش، وبينهم البريطانيين ألكسندر كوتي والشافعي الشيخ، وهما عضوان في مجموعة كانت تضم أربعة مسلحين من ابرز قيادات داعش في سوريا، إذ سبق أن تم احتجاز الرجلين وتقرر تسليمهما للمحاكمة في الولايات المتحدة بتهمة تورطهما في عمليات قتل وتعذيب عشرات الرهائن الغربيين، بينهم أمريكيين، أمام عدسة الكاميرا.

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