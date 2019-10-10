شباب بعشيقة وبحزاني يؤكدون ان مطالب المتظاهرين هي مطالبهم

2019/10/10 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ حسام الشاعر مظاهرات الشعب العراقي ضد الحكومة في اكتوبر 2019، ومطالبتهم بإسقاط النظام لعدم إبداء اي اهمية لآراء الشعب والعبث بحقوقهم وسرقة اموالهم؛ والجوع والبطالة والفقر في بلد غني بالنفط يحتل المرتبة السادسة عالميا في احتياطي النفط.قام الشعب العراقي بكل مكوناته وانتفض وطالب بحقوقهم الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كانت النسبة الاكبر …

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