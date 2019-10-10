الصدر يدعو نوابه في “سائرون ” للتحول الى ” ثائرون ” ويشير الى كلمة برهم صالح .. اول تعليق حول عدم تعليق نوابه عضويتهم !

2019/10/10 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : نشر المكتب الاعلامي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رسالة قال عنها انها مكتوبة من قبل ” ثقة السيد مقتدى الصدر الحاج محمد صالح العراقي ” .تحدثت الرسالة التي تسلمت “يس عراق” نسخة منها :” ان ( نواب الشعب ) واذا لم يقوموا بواجبهم ازاء الشعب فانهم لم يعلقوا عضويتهم فحسب بل […]

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