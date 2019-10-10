العدل تعلن مفاتحة أمانة مجلس الوزراء لتخصيص درجات وظيفية لدائرة الإصلاح

2019/10/10 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء ‏لغرض تخصيص (5000) درجة وظيفية وتخصيصها لملاك ‏دائرة الاصلاح العراقية.

وذكر بيان للوزارة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "وزير العدل وجّه باتخاذ ‏كافة الاجراءات الخاصة بتخصيص الدرجات الوظيفية تماشيا مع ‏قرب افتتاح (سجن بابل وسجن بغداد المركزي وسجن البلديات ) ‏مما يتطلب تهيئة كوادر وظيفية لدائرة الاصلاح العراقية التابعة ‏لوزارة العدل".

‏وأضاف البيان، أن "وزارة العدل تعمل على تهيئة ‏الكوادر الوظيفية اللازمة لجميع الدوائر العدلية وبما يساهم بتقديم ‏افضل الخدمات للمواطنين".

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