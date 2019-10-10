2019/10/10 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: عبد المهدي سيكرم عائلة كل شهيد وكل جريح بأعلى تخصيص) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: عبد المهدي سيكرم عائلة كل شهيد وكل جريح بأعلى تخصيص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).