2019/10/10 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، ان التدخل التركي بسوريا غير مبرر، مشيرا الى انه سيزيد التوتر في المنطقة.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل سفير جمهورية سوريا لدى العراق صطام الدندح "، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي والأمني في العراق والمنطقة، ومسالة التوغل العسكري التركي في الأراضي السورية".

واكد المالكي خلال البيان ان "التدخل التركي غير مبرر وسيزيد التوتر في المنطقة"، داعيا المجتمع الدولي الى "ان يكون له موقف من هذا الامر ".

وشدد "على عمق العلاقات بين العراق وسوريا، لاسيما الروابط التاريخية والاجتماعية بينهما، وضرورة تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

من جانبه حمل المالكي السفير السوري تحياته إلى الرئيس بشار الاسد، معرباً عن أمله بمزيد من الاستقرار والازدهار لجمهورية سوريا الشقيقة وفي عموم المنطقة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: التدخل التركي بسوريا غير مبرر وسيزيد التوتر في المنطقة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: التدخل التركي بسوريا غير مبرر وسيزيد التوتر في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).