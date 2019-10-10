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النزاهة تضبط مدير الأحوال المدنية والجوازات في الديوانية متلبساً بالرشوة


النزاهة تضبط مدير الأحوال المدنية والجوازات في الديوانية متلبساً بالرشوة
2019/10/10 | 14:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

النزاهة تضبط مدير الأحوال المدنية والجوازات في الديوانية متلبساً بالرشوة

تأریخ التحریر: : 2019/10/10 14:16

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