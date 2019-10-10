2019/10/10 | 14:17

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عاجل مصادر: بعض ترشيحات عبد المهدي ليست مستقلة وكتل تؤكد رفضها لأي مرشح غير مستقل

تأریخ التحریر: : 2019/10/10 14:13

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