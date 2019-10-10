عبد المهدي يشمل 3 وزارات فقط بـ”التعديل الوزاري”.. تعرف عليها

2019/10/10 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قال مصدر حكومي مطلع ،اليوم الخميس، “ان التعديل الوزاري الذي اعلن عنه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد يشمل 3 وزارات فقط”.وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد دعا في وقت سابق إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري لتحسين أداء الحكومة بما يحقق طفرة نوعية في عملها، كما شدد على وجوب فتح تحقيق […]

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