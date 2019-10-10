2019/10/10 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الحسكة وجه اتحاد ايزيديي سوريا نداء استغاثة إلى الجهات الدولية لوقف العدوان التركي على شمال شرق سوريا وحماية الأقليات هناك وكذلك تحمل المسؤولية الأخلاقية والحقوقية تجاه العدوان التركي.وجاء في البيان الذي تلقت ايزيدي 24 نسخة منه، مايلي:- نداء إلى الرأي العام العالمي السيد/ أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد ايزيديي سوريا يطلق نداء استغاثة لوقف العدوان التركي) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد ايزيديي سوريا يطلق نداء استغاثة لوقف العدوان التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).