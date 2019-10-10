أردوغان يهدد اوروبا باللاجئين اذا صنفت هجومه احتلالا

2019/10/10 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إن بلاده سترسل اللاجئين السوريين لديها إلى أوروبا إذا صنفت الدول الأوروبية هجومه في سوريا احتلالا.

وفي كلمة أمام اعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، قال اردوغان "سنفتح الأبواب ونرسل 3.6 مليون لاجئ نحوكم".

هذا وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن العملية التركية في سوريا "غير مقبولة" ودعا إلى وقف فوري للقتال.

وذكر دي مايو على هامش مؤتمر في روما "نعتقد كحكومة أن المبادرة الهجومية التركية غير مقبولة.



ندينها...



لأن العمل العسكري في الماضي كان يؤدي دائما إلى مزيد من الإرهاب".

وتابع "ندعو إلى إنهاء فوري لهذه الحملة غير المقبولة على الإطلاق نظرا لأن استخدام القوة يعرض للخطر حياة الشعب السوري الذي عانى من مأساة بالفعل في السنوات الماضية".

الى ذلك دعت وزارة الخارجية الإيرانية، تركيا إلى وقف هجومها العسكري على سوريا فورا وسحب قواتها من هناك.

وفي بيان بموقعها الرسمي أبدت الوزارة قلقها بشأن الوضع الإنساني والمخاطر المحدقة بالمدنيين في منطقة الصراع.

وجاء التحرك التركي بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من الحدود ليعطي فيما يبدو ضوءاً أخضر لتركيا لبدء الهجوم.





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