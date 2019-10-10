2019/10/10 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكد رئيس الجمهورية ومستشار الأمن الوطني، اليوم الخميس، على ضرورة متابعة التحقيقات لكشف المتورطين بإراقة دماء المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ب‍بغداد، اليوم الخميس، مستشار الأمن الوطني فالح الفياض.وتم التأكيد، خلال الاجتماع، بحسب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح والفياض يؤكدان على تأمين الحماية للتظاهرات السلمية وكالة خطوة برس.

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