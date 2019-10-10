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عاجل .. خاص للتغيير: ترشيح عبد الأمير المختار لوزارة الصحة وسهاد أحمد صالح لوزارة التربية


عاجل .. خاص للتغيير: ترشيح عبد الأمير المختار لوزارة الصحة وسهاد أحمد صالح لوزارة التربية
2019/10/10 | 15:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل ..

خاص للتغيير: ترشيح عبد الأمير المختار لوزارة الصحة وسهاد أحمد صالح لوزارة التربية

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