صحة كربلاء تضبط طنَين من مادة الزيتون مُنتهي الصلاحية

2019/10/10 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت صحة كربلاء، اليوم الخميس، عن ضبط طنَين من مادة الزيتون مُنتهي الصلاحية خلال جولاتها التفتيشية.

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة لدائرة صحة كربلاء كرار جواد العباسي، في بيان تلقته "الغد برس"، إن "إحدى فرقنا الصحية وأثناء جولاتها التفتيشية ، ضبطت طنَين من مادة الزيتون المستورد من احد الدول المجاورة في أحد مستودعات المحافظة مُنتهي الصلاحية".

وبين انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وإتلاف الكمية في منطقة الطمر الصحي وفقاَ لقانون الصحة العامة 89 لسنة 1981 ونظام الأغذية رقم 4 لسنة 2011 ، وبحضور صاحب العلاقة".

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