عمليات بغداد تعلن البدء بتنفيذ خطة زيارة الأربعين

2019/10/10 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، البدء بنشر القطعات الأمنية المنفذة لخطة حماية زوار اربعينية الامام الحسين (ع).

وطالبت القيادة في بيان تلقته "الغد برس"، المواطنين بالتهيب و التعاون مع القوات الأمنية وعدم التظاهر لتجنب اشغال القطعات عن تنفيذ خطة الزيارة".

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