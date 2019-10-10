عطلة 5 ايام في كربلاء من اجل الزيارة الاربعينية

2019/10/10 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: يس عراق اعلن مجلس محافظة كربلاء، اليوم الخميس، عن تعطيل الدوام الرسمي فيها لمدة 5 ايام.وقال رئيس مجلس المحافظة علي المالكي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان ‘مجلس المحافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لمدة خمسة ايام’، عازيا السبب الى ‘احياء الزيارة الاربعينية للامام الحسين عليه السلام’.واضاف المالكي ان […]

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