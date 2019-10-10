2019/10/10 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول رئيس مجلس الوزراء الى مبنى مجلس النواب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول رئيس مجلس الوزراء الى مبنى مجلس النواب وكالة خطوة برس.

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