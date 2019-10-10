الأمم المتحدة: كل العمليات في سوريا يجب أن تتوافق مع القانون الدولي

2019/10/10 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع شمال سوريا نتيجة العملية العسكرية التركية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن جميع العمليات العسكرية يجب أن تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وأعراف القانون الإنساني الدولي، ويجب ضمان أمن المدنيين والبنية التحتية المدنية شمال شرقي سوريا، مشيرا الى ان حل النزاع في سوريا ليس عسكريا.

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