2019/10/10 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تظاهر المئات من الاشخاص، يوم الخميس، امام مقر الامم المتحدة في اربيل عاصمة اقليم كوردستان احتجاجا على العملية العسكرية التي تنفذها تركيا في كوردستان سوريا.

وشارك العشرات من الناشطين من الاجزاء الاربعة لكوردستان في هذه التظاهرات منددين بأشد العبارات تلك العملية.

وطالب المتظاهرون الامم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل وايقاف الحرب التي تشنها تركيا على كوردستان سوريا.

ورفع المتظاهرون اعلام كوردستان وهم يهتفون ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وحزبه الحاكم.

وقال احد المتظاهرين لمراسل شفق نيوز، على تركيا ايقاف ذلك الهجوم الغاشم الذي يستهدف النساء والاطفال والشيوخ في كوردستان سوريا.

واضاف متظاهر اخر ان تركيا تهدف من تلك العملية اجراء تغيير ديمغرافي ضمن خطة معدة مسبقة، لقتل وتشريد الكورد، فهي قد اعتادت على ذلك والعملية التي جرت في عفرين خير مثال على ذلك.

وتلا متحدث باسم المحتجين في العاصمة اربيل بيانا في مؤتمر صحفي جاء فيه ان تركيا تنفذ عملية عسكرية بالتعاون مع المجاميع الارهابية من داعش والقاعدة، وبمباركة البيت الابيض، مردفا بالقول ان تركيا تنفذ عمليات ابادة جماعية بحق المدنيين العزل وتسعى الى اجراء تغيير ديمغرافي في كوردستان سوريا.

واضاف ندعو من الامم المتحدة الى استخدام نفوذها في الحفاظ على حياة المدنيين والتهيئة لأرضية لكي تتمكن المكونات من حكم انفسها في تلك المناطق من حكم نفسها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات ضد العملية العسكرية التركية أمام مقر الامم المتحدة في كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات ضد العملية العسكرية التركية أمام مقر الامم المتحدة في كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).