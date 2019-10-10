عمليات بغداد تباشر بخطة حماية زوار الاربعين وتدعو لعدم التظاهر

2019/10/10 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، المباشرة بخطة حماية زوار الاربعين، فيما دعت الى عدم التظاهر في العاصمة.

وذكر بيان للقيادة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "تم اليوم الخميس البدء بنشر القطعات الأمنية المنفذة لخطة حماية زوار اربعينية الامام الحسين {ع}".وأضاف البيان ان "قيادة عمليات بغداد تهيب بالاخوة المواطنين التعاون مع القوات الأمنية وعدم التظاهرلتجنب اشغال القطعات عن تنفيذ خطة الزيارة".انتهى

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