رئيس وزراء أستراليا: تركيا تنسف الاستقرار شمال سوريا ما يهدد بعودة داعش

2019/10/10 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت أستراليا عن قلقها البالغ إزاء شن تركيا عملية عسكرية جديدة ضد قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا.

وحذر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، في تصريح من الخطوات الأحادية الجانب، كونها ستحمل عواقب وخيمة للأمن الإقليمي، ومن شأنها تقويض المكاسب التي حققها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في حربه ضد تنظيم داعش الارهابي، اضافة الى تأثيرها على سلامة المدنيين.

وأكد موريسون أن لدى تركيا مخاوف أمنية مشروعة، غير أن عمليات عسكرية عابرة للحدود لن تتيح تسويتها، محملا السلطات التركية مسؤولية المخاطر المحتملة التي ستخلق وضعا غير مستقر، لما سيشكله من احتمال عودة نشاط تنظيم داعش في المنطقة.

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