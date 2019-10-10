لطفي حاتم - الدولة الوطنية والطائفية السياسية

2019/10/10 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لطفي_حاتم يساهم الطور المعولم من التوسع الرأسمالي باحتضان ومساندة القوى الطبقية الفرعية تماشيا وقوانين التبعية والتهميش الملازمة للرأسمالية المعولمة.وطبقاً لهذه المساندة تزدهر الطبقات الفرعية – البرجوازية الكمبورادورية والفئات الطفلية والرأسمالية الربوية – وتنسج علاقات تحالفية مع الوافد الأجنبي بهدف صيانة مواقعها الطبقية الجديدة وخشيتها من التغيرات الوطنية.وتماشيا مع فكر الطبقات الفرعية الايديولوجي......

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