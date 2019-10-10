إبراهيم ابراش - الوجه الآخر لتركيا

2019/10/10 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_ابراش يبدو أن فوضى ما يسمى الربيع العربي لم تتوقف فما أن ينتهي أحد فصولها أو جولاتها حتى يبدأ فصل جديد وبأساليب وأدوات جديدة ،تهدأ الأمور في ساحة فيتم التخطيط لنقل الفوضى في ساحات أخرى ،وقد تطال الفوضى دولاً كانت مشاركة في نشر فوضى الربيع العربي كدول خليجية وإيران وتركيا ، فتركيا لن تكون بعيدة إن خانتها حساباتها في عدوانها على سوريا .مع أنه سبق للجيش التركي دخول شمال الأراضي السورية عام 2016 إلا أن ......

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